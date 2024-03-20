TFF önderliğinde yapılan iftar programına birçok kulüp katılmadı. TFF Başkanı’ndan ilk defa derbi yorumu geldi…

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu iftar programı düzenledi. Birçok kulüp programa katılmayacağını söylese de alt liglerin temsilcileri organizasyonda yer aldı.

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TFF Başkanı, katılım gösteren kulüp yetkililerine teşekkür ederken, hemen hemen herkesle ilgilendi ve sorunlarını dinledi. İftarın ardından ise, açıklamalarda bulundu. Trabzon’da yaşanan olaylara da ilk kez yorumda bulundu.

KATILANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.”

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BİRLİKTELİĞE İHTİYACIMIZ VAR

“Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor.

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Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun.”

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