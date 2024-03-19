Bakan Tunç’un açıklamalarına Fenerbahçe’den “üzüntülü” yanıt

Fenerbahçe Spor kulübü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamaları üzüntüyle izlediklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Fenerbahçe’den üzüntülü yanıt geldi.

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ADALET BAKANI NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaylar hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu. Gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve uygulanacağını söyleyen Tunç, seçim sonrasına işaret ederek düzenlemeler olacağını aktardı. Saha olayları hakkında ise şunları söylemişti;

“Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı.”

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FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

“Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan açıklamalarını üzüntü ile takip ettik. Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan, Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır. Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur.”

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