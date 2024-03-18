Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istifa ve olağanüstü genel kurul kararı…

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig’in 30. haftasında yaşananlardan dolayı olağanüstü genel kurul toplantı kararı aldı. Yönetim kurulu 18 Mart Pazartesi günü aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi

FENERBAHÇE’NİN LİGTEN ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı’nda listen çekilme konusu ele alınacak. Fenerbahçe Spor Kulübü 2 Nisan Salı saat 17’de olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda ligden çekilme konusuda yer alacak.

ALİ KOÇ İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrıldı. Görevinden istifa eden Koç şunları söyledi;

“Dün Cumhurbaşkanımızın da müdahil olmasıyla, bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz fakat onların müdahil olmasına gerek kalmayacak ortam sağlanmalıydı. Dünkü yaşananlar herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanacak olaylar değildi. Dolayısıyla biz 2 Nisan'da toplanacağız. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz.”

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

MAÇ İPTAL EDİLMELİYDİ

“Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Maçın devam etmesi olacak iş değil! Halil Umut Meler, UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse, lisansı iptal olur. Denizli'deki maç da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz maçta 19 polis yaralandı, o maç da iptal edilmeliydi.

Dün akşam da iptal edilmeliydi. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi.”

GEREKİRSE LİGTEN DÜŞECEĞİZ

“Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?”

Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum, biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu şantaj, tehdit değil! Artık kendi kararımızı vermeliyiz! Fenerbahçeliler tahrik etti demeye getiriyorlar. İnsan utanır. İşin nereye gideceğini biliyorum. Riyad krizinden farkı olmayacak!”