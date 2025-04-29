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TFF duyurdu: Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray, o tarihte Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

TFF duyurdu: Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu!
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Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. İki takım, 4 gün sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

TFF duyurdu: Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının maç programını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte Trabzonspor- Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

DEV MAÇ 10 MAYIS'TA

RAMS Başakşehir- Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de, 10 Mayıs Cumartesi Trabzonspor-Galatasaray 19:00'da, 11 Mayıs Pazar Beşiktaş- Adana Demirspor 19:00'da oynanacak.

35. HAFTANIN PROGRAMITrendyol Süper Lig'de 35. haftanın programı şu şekilde;

TFF duyurdu: Süper Lig'deki Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu!

4 GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE KARŞILAŞACAKLAR

İki takım, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki müsabakadan 4 gün sonra ise bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Dev final, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

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