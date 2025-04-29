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Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi!

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Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi!
Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi için 16 firma ile indirim protokolü hazırlandı...
Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 1 18

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar için harekete geçildi. Yeni evlenecek gençlere beyaz eşya ve mobilya desteği geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız" dedi.

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 2 28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar için harekete geçildi. Hükümet, dar gelirli vatandaşlar için yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor.

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 3 38

Aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla yapılan indirim anlaşmaları için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 4 48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalar konusunda da bilgiler paylaştı.

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 5 58

16 FİRMA İLE İNDİRİM PROTOKOLÜ
"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz.'' diyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 6 68

''Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız.''

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 7 78

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK
Kampanyanın detaylarını Çarşamba günü açıklayacaklarını belirten Bakan Göktaş, ''İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi! 8 88

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI
Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Göktaş, doğum yardımları ile ilgili de konuştu. Göktaş, ''Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık" dedi.

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