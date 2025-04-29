Bakan Göktaş'tan müjdeyi verdi! 16 firma ile indirim protokolü: Evlenecek gençlere mobilya ve beyaz eşya indirimi!

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI

Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Göktaş, doğum yardımları ile ilgili de konuştu. Göktaş, ''Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık" dedi.