Erdoğan ile Meloni ortak basın toplantısında konuştu: İlişkimiz stratejik

Son dakika! Erdoğan ile Meloni ortak basın toplantısında konuştu: İlişkimiz staratejik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelen Erdoğan ortak basın toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu...

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan İtalya'nın dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirterek iki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

MELONİ: TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ REKOR SEVİYEDE

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İkili ticaret hacmi rekor seviyede, hedef 130 milyar dolar

Ticaret hedefimizi 5 yıl erken tutturduk. Türkiye ile ticaret hacmi rekor seviyede. Türkiye ile stratejik ortağız. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz. Akdeniz'de iletişimi ileri götüreceğiz.

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İşbirliğimiz sadece bu alanda da değil. Hükümetler arası birçok mutabakat imzaladık.

"İLİŞKİMİZ STRATEJİK"

İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Enerjide, doğalgazda stratejik ortaklar durumundayız. Yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda ve hızlı trende, sporda, arkeolojide; birçok noktada işbirliğimizi ilerletiyoruz. İlişkimiz stratejik. Ekonomik ilişkilerin çok ötesinde.

Avrupa'da, Akdeniz'de, NATO'da müttefikiz.

Sayın Erdoğan'a Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya'nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz."

Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan arabulucu rolü üstlendi.

Gazze konusunda İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz.

"SAĞLAM DOSTLUĞUMUZU DAHA DA İLERİ GÖRÜRECEĞİZ"

Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli.

Lübnan konusunda da sohbet ettik. Tam istikrar konusunda hemfikiriz. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum.

Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyabiliriz. Sağlam dostluğumuzu daha ileri götüreceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İTALYA İLK 5'TE

İtalya Başbakanı Meloni'nin ardından sözü Erdoğan aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz'in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni'nin cesur duruşu.

Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk 5'te."

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