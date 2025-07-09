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TFF duyurdu! Stadyuma girişlerde önemli yenilik!

Stadyuma girişlerde önemli yenilik: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

TFF duyurdu! Stadyuma girişlerde önemli yenilik!
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Stadyuma girişlerde önemli yenilik: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla da girilebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.'' denildi.

TFF duyurdu! Stadyuma girişlerde önemli yenilik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

TFF duyurdu! Stadyuma girişlerde önemli yenilik!

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır. Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

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