Teşrik tekbiri nedir, nasıl yapılır? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi?

Kurban Bayramında arife günü sabah namazıyla başlayıp Bayramın 4. günü ikindi namazında biten ve her Müslümanın yapması gereken bir ibadet olan teşrik tekbiri vatandaşlar Teşrik tekbiri nedir, nasıl yapılır? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi? diye araştırmaya başladı. Tüm detaylar haberimizde.

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Teşrik tekbiri nedir, nasıl yapılır? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi?

Kurban bayramında arife günün sabahı başlayıp bayramın 4. günü ikindi namazına kadar kurban kesen Müslümanların her farz namazı sonrası tekbir getirilerek yerine getirilmesi gereken bir ibadet olan teşrik tekbirini vatandaşlar Teşrik tekbiri nedir, nasıl yapılır? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Kadınlar teşrik tekbiri getirir mi?Tüm detaylar haberimizde.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak” anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere “teşrîk günleri” (eyyâmü’t-teşrîk) denilir

Zilhiccenin 9-13. günleri arasında yoğun bir şekilde icra edilen hac menâsikinin çeşidi, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak bu ayın 8. günü “terviye”, 9. günü “arefe”, 10. günü “nahr/zebh” günü, 11-13. günleri teşrîk günleri diye adlandırılır. Ayrıca dört gün olan kurban bayramının ilk üç gününde kurban kesilebildiği için bu günlere “eyyâmü’n-nahr” adı da verilir.

Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

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TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra yerine getirlen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denmektedir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denilmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

KADINLAR TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİR Mİ?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her müslümana vaciptir. Kadınlar da teşrik tekbiri getirmelidir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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