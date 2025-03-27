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  3. İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik...

İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik...

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İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik...
Ramazan ayının sonuna yaklaşıp 30 Mart Pazar günü tüm ülke genelinde kutlanacak bayram öncesi vatandaşlar bayram namaz saatlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da ve ilçelerinde Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri. Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik...
İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik... 1 16

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.


Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, İstanbul ilçelerinde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik... 2 26

ARNAVUTKÖY:07:23

AVCILAR:07:23

BAŞAKŞEHİR:07:23

BEYLİKDÜZÜ:07:23

İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik... 3 36

BÜYÜKÇEKMECE:07:24

ÇATALCA:07:24

ÇEKMEKÖY:07:21

ESENYURT:07:23

İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik... 4 46

İSTANBUL:07:22

KARTAL:07:21

KÜÇÜKÇEKMECE:07:23

MALTEPE:07:21

İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik... 5 56

PENDİK:07:21

SANCAKTEPE:07:21

SİLİVRİ:07:25

İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik... 6 66

SULTANBEYLİ:07:21

SULTANGAZİ:07:22

ŞİLE:07:19

TUZLA:07:21

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