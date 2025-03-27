İstanbul Bayram namazı kaçta Kılınacak? 2025 İlçe ilçe bayram namazı saatleri: Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy, Ümraniye, Pendik...

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, İstanbul ilçelerinde bayram namazı saatleri şöyle: