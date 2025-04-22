Kurban bayramı yaklaşıyor: 2025 Kurban vekalet ücretleri açıklandı!

Kurban bayramı yaklaşıyor: Kurban Bayramı'na sayılı haftalar kala, Türkiye Diyanet Vakfı 2025 yılına ait vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu.
Kurban Bayramı'na sayılı haftalar kala, Türkiye Diyanet Vakfı 2025 yılına ait vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Vatandaşların merakla beklediği rakamlar netleşti. Bu yıl yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretlerinde dikkat çeken farklar bulunuyor. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi için belirlediği kurban kesim bedeli bu yıl 13.500 TL oldu. Bu ücret, kurbanlık hayvanın temini, kesimi, paylaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kapsıyor.
Yurt Dışında Kurban Bağışı 5.450 TL'ye GerçekleşecekYurt dışı kurban organizasyonları için belirlenen kesim bedeli ise 5.450 TL olarak açıklandı. Bu hizmet, Diyanet Vakfı'nın 149 ülkede yürüttüğü kurban kesim faaliyetleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Fiyat farkı, hayvan temin koşulları ve bölgesel ekonomik durumlara göre belirleniyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran'da BaşlayacakKurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Dört gün sürecek olan bayramda milyonlarca kişi ibadetlerini yerine getirecek. Kurban vekaleti vermek isteyenler için ise zaman daralıyor.
Vekaletle Kurban Kesimi Nasıl Yapılıyor?Diyanet İşleri Başkanlığı, vekâletle kurban kesimi uygulamasına dair iki temel yöntemi vurguluyor:
Kurbanını kestirmek isteyen kişi, bir kuruluşa hayvanın alımı ve kesimi için vekalet veriyor. Bu kuruluş, kişinin adına kurbanı temin ederek bayram günlerinde kesimini gerçekleştiriyor.Kurumlar, belirlenen ücret karşılığında hisse veya kurbanlık hayvanı kişilere satış yoluyla temin ediyor. Bayram gününde alınan vekaletle kesim işlemi yapılıyor.Bu süreç, dini kurallara uygun olarak şeffaf biçimde yürütülüyor.
Vatandaşlara Resmî Kanallardan Bağış Uyarısı YapıldıDiyanet İşleri Başkanlığı, bağışta bulunacak vatandaşlara resmî kanalları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Dolandırıcılığın önüne geçmek ve kurban ibadetinin amacına ulaşmasını sağlamak için Diyanet'in resmi internet sitesi ve yetkili şubeler tercih edilmeli.
Kurban İbadetinde Vekaletle Kesimin Önemi ArtıyorArtan maliyetler, şehir yaşamı ve lojistik zorluklar nedeniyle vekaletle kurban kesimi her yıl daha fazla tercih ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu konuda sunduğu güvenli ve organize sistem, hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de ihtiyaç sahipleri için önemli bir köprü kuruyor.
2025 yılında kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyenler için fiyatlar ve yöntemler netleşti. Hem yurt içi hem yurt dışı kurban bağışları, vatandaşlara dini hassasiyetler doğrultusunda güvenilir bir seçenek sunuyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise bağışların doğru ve yetkili kanallar aracılığıyla yapılması.