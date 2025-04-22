Kurban bayramı yaklaşıyor: 2025 Kurban vekalet ücretleri açıklandı!

Kurban İbadetinde Vekaletle Kesimin Önemi Artıyor

Artan maliyetler, şehir yaşamı ve lojistik zorluklar nedeniyle vekaletle kurban kesimi her yıl daha fazla tercih ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu konuda sunduğu güvenli ve organize sistem, hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de ihtiyaç sahipleri için önemli bir köprü kuruyor.