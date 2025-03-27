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Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

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Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Ramazan ayının sonuna yaklaşıp 30 Mart Pazar günü tüm ülke genelinde kutlanacak bayram öncesi vatandaşlar bayram namaz saatlerini araştırmaya başladı. Peki Bayram namazı saat Kaçta? İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 1 110

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 2 210

BAYRAM NAMAZI ANKARA'DA SAAT 07:07'de kılınacak

Adana: 06.57

Adıyaman: 06.45

Afyonkarahisar: 07.16

Ağrı: 06.26

Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55

Ankara: 07.07

Antalya: 07.16

Ardahan: 06.27

Artvin: 06.31

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 3 310

BAYRAM NAMAZI BURSA'DA SAAT 07:22'de kılınacak

Aydın: 07.27

Balıkesir: 07.27

Bartın: 07.09

Batman: 06.34

Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18

Bingöl: 06.36

Bitlis: 06.30

Bolu: 07.12

Burdur: 07.17

Bursa: 07.22

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 4 410

BAYRAM NAMAZI DİYARBAKIR'DA SAAT 06:37'de kılınacak

Çanakkale: 07.32

Çankırı: 07.03

Çorum: 06.58

Denizli: 07.22

Diyarbakır: 06.37

Düzce: 07.13

Edirne: 07.32

Elazığ: 06.41

Erzincan: 06.40

Erzurum: 06.33

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 5 510

BAYRAM NAMAZI İSTANBUL'DA SAAT 07:22'de kılınacak

Eskişehir: 07.16

Gaziantep: 06.49

Giresun: 06.44

Gümüşhane: 06.40

Hakkari:06.23

Hatay: 06.54

Iğdır: 06.22

Isparta: 07.16

İstanbul: 07.22

İzmir: 07.30

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 6 610

BAYRAM NAMAZI KAYSERİ'DE SAAT 06:56'da kılınacak

Kahramanmaraş: 06.50

Karabük: 07.07

Karaman: 07.05

Kars: 06.26

Kastamonu: 07.03

Kayseri: 06.56

Kilis: 06.50

Kırıkkale: 07.04

Kırklareli: 07.29

Kırşehir: 07.01

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 7 710

BAYRAM NAMAZI KONYA'DA SAAT 07:18'de kılınacak

Kocaeli: 07.18

Konya: 07.08

Kütahya: 07.18

Malatya: 06.45

Manisa: 07.28

Mardin: 06.35

Mersin: 07.00

Muğla: 07.25

Muş: 06.32

Nevşehir:06.59

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 8 810

BAYRAM NAMAZI SAMSUN'DA SAAT 06:53'de kılınacak

Niğde: 06.59

Ordu: 06.46

Osmaniye: 06.53

Rize: 06.36

Sakarya: 07.16

Samsun: 06.53

Şanlıurfa: 06.43

Siirt: 06.30

Sinop: 06.57

Şırnak: 06.28

Sivas:06.50

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 9 910

BAYRAM NAMAZI TRABZON'DA SAAT 06:39'da kılınacak

Tekirdağ: 07.28

Tokat: 06.52

Trabzon: 06.39

Tunceli: 06.40

Uşak: 07.20

Van: 06.25

Yalova: 07.21

Yozgat: 06.59

Zonguldak: 07.11

Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 10 1010

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

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