Bayram namazı saat Kaçta? 2025 İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Yayınlanma:
27 Mart 2025 16:59
Güncelleme:
27 Mart 2025 17:11
Ramazan ayının sonuna yaklaşıp 30 Mart Pazar günü tüm ülke genelinde kutlanacak bayram öncesi vatandaşlar bayram namaz saatlerini araştırmaya başladı. Peki Bayram namazı saat Kaçta? İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
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Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
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BAYRAM NAMAZI ANKARA'DA SAAT 07:07'de kılınacak
Adana: 06.57
Adıyaman: 06.45
Afyonkarahisar: 07.16
Ağrı: 06.26
Aksaray: 07.02
Amasya: 06.55
Ankara: 07.07
Antalya: 07.16
Ardahan: 06.27
Artvin: 06.31
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BAYRAM NAMAZI BURSA'DA SAAT 07:22'de kılınacak
Aydın: 07.27
Balıkesir: 07.27
Bartın: 07.09
Batman: 06.34
Bayburt: 06.37
Bilecik: 07.18
Bingöl: 06.36
Bitlis: 06.30
Bolu: 07.12
Burdur: 07.17
Bursa: 07.22
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BAYRAM NAMAZI DİYARBAKIR'DA SAAT 06:37'de kılınacak
Çanakkale: 07.32
Çankırı: 07.03
Çorum: 06.58
Denizli: 07.22
Diyarbakır: 06.37
Düzce: 07.13
Edirne: 07.32
Elazığ: 06.41
Erzincan: 06.40
Erzurum: 06.33
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BAYRAM NAMAZI İSTANBUL'DA SAAT 07:22'de kılınacak
Eskişehir: 07.16
Gaziantep: 06.49
Giresun: 06.44
Gümüşhane: 06.40
Hakkari:06.23
Hatay: 06.54
Iğdır: 06.22
Isparta: 07.16
İstanbul: 07.22
İzmir: 07.30
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BAYRAM NAMAZI KAYSERİ'DE SAAT 06:56'da kılınacak
Kahramanmaraş: 06.50
Karabük: 07.07
Karaman: 07.05
Kars: 06.26
Kastamonu: 07.03
Kayseri: 06.56
Kilis: 06.50
Kırıkkale: 07.04
Kırklareli: 07.29
Kırşehir: 07.01
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BAYRAM NAMAZI KONYA'DA SAAT 07:18'de kılınacak
Kocaeli: 07.18
Konya: 07.08
Kütahya: 07.18
Malatya: 06.45
Manisa: 07.28
Mardin: 06.35
Mersin: 07.00
Muğla: 07.25
Muş: 06.32
Nevşehir:06.59
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BAYRAM NAMAZI SAMSUN'DA SAAT 06:53'de kılınacak
Niğde: 06.59
Ordu: 06.46
Osmaniye: 06.53
Rize: 06.36
Sakarya: 07.16
Samsun: 06.53
Şanlıurfa: 06.43
Siirt: 06.30
Sinop: 06.57
Şırnak: 06.28
Sivas:06.50
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BAYRAM NAMAZI TRABZON'DA SAAT 06:39'da kılınacak
Tekirdağ: 07.28
Tokat: 06.52
Trabzon: 06.39
Tunceli: 06.40
Uşak: 07.20
Van: 06.25
Yalova: 07.21
Yozgat: 06.59
Zonguldak: 07.11
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Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.