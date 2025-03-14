Ramazan ayında Cüzdan duası gündeme geldi, Cüzdan duası nedir? Ne zaman, nasıl yapılır?

Ramazan ayının son Cuma duası olarak bilinen Cüzdan duası, mübarek günlerde yeniden gündem oldu. Ramazan’ın son Cuması selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. Âyetinin beraber yazılarak, cüzdan içerisine konması dikkat çeker. Peki, Cüzdan duası ne zaman, nasıl yapılır?