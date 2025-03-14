Ramazan ayında Cüzdan duası gündeme geldi, Cüzdan duası nedir? Ne zaman, nasıl yapılır? İşte, o ayrıntılar...
Ramazan ayının son Cuma duası olarak bilinen Cüzdan duası, mübarek günlerde yeniden gündem oldu. Ramazan’ın son Cuması selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. Âyetinin beraber yazılarak, cüzdan içerisine konması dikkat çeker. Peki, Cüzdan duası ne zaman, nasıl yapılır?
Ramazan’ın son Cuma duası olarak bilinen ve Bereket duası adıyla anılan Cüzdan duası yeniden gündeme geldi. Araf Suresi 10. Ayet Türkçe okunuşu ve anlamı Cüzdan duasını tekrardan en çok araştırılanlar arasında dahil etmiştir.
Ramazan ayının son Cumasında selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. Âyetinin beraber yazılarak cüzdan içerisine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği ifade edilmekte.
Özellikle de bu yıl Cuma gününün Kadir Gecesi ile birleşmesi, bugün yapılacak ibadetleri daha değerli kılmaktadır.
Cüzdan duası olarak da bilinen Araf Suresi 10. Ayet, Cüzdan suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, hayırlı dileklerde bulunmak isteyen kişilerce merak edilmektedir. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi Ramazan ayını uğurlarken, son Cuma gününde okunacak sureler Yüce Allah'tan af dileyecek olanların kelimelerinden dökülecektir.
CÜZDAN DUASI NASIL YAPILIR?
Ramazan ayının son Cumasında selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. Âyetinin beraber yazılarak cüzdan içerisine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia edilir. Fakat böyle bir duânın (cüzdan duası) olduğuna dair resmi bir kaynağı yoktur.
Cüzdan duası, Araf suresinin 10. Ayetidir fakat bazı yerlerde Sad suresinin 54. Ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmektedir.
CÜZDAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
CÜZDAN DUASI TÜRKÇE MEALİ
Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!