Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Tesla'dan Türkiye'ye özel model satışa sunuldu. Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi başlangıç fiyatı yarı yarıya düştü.

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Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Tesla'dan Türkiye'ye özel model geldi. Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi Türkiye'de satışa sundu. Yeni Tesla modelinin başlangıç fiyatı yarı yarıya düştü.Tesla'nın son dönemdeki işten çıkarma kararlarının yankıları devam ederken, Türkiye pazarında dikkat çekici bir adım attı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye'de satışa sunduğu tek model olan Model Y'nin düşük Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına giren versiyonunu ön siparişe açtı.Arkadan itişli Model Y'nin, yüzde 10 ÖTV dilimine giren versiyonunun fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL olarak belirlendi. Mart 2023'te Türkiye'ye giriş yapan Tesla, başlangıçta beklenenden daha iyi bir satış performansı sergilemiş ve yıl sonuna kadar 12 bin adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci elektrikli otomobili olmuştu.

Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Ancak, 2024'e girilirken Tesla'nın satış performansı düşüş göstermişti. Ocak-Mart döneminde sadece 375 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu düşüşün ardından Tesla'nın, düşük ÖTV'ye giren Model Y ile pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.Tesla Türkiye, Türkiye'ye girişlerinden itibaren altyapı çalışmalarına önem verdikleri ve bunun sonucunda Model Y'nin yeni bir versiyonunu piyasaya sunduklarını açıkladı.

Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Elektrikli otomobillerin ÖTV'si, aracın motor gücüne göre belirleniyor. Kasım 2023'te yapılan bir değişiklikle, vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin liranın altında ve motor gücü 160 kW'nın altında olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV dilimine giriyor. Tesla'nın Model Y'sinin de bu dilime girebilmesi için motor gücünün güncellendiği ve bataryasında da güncellemeler yapıldığı aktarılıyor.

Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Bu güncellemelerle birlikte yüzde 10 ÖTV dilimine giren Model Y, 430 km menzile (WLTP) sahip olacak. Otomobilin arkadan itişli versiyonu, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşabiliyor ve son hızı 217 km/s olarak açıklanıyor.

Tesla'nın Türkiye'ye özel tasırımı göz kamaştırdı! Fiyatı bakın ne kadar düştü?

Türkiye'de perakende satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV diliminde kalabiliyor. Bu nedenle, Model Y'nin düşük fiyattan satın alınabilmesi için dış rengin beyaz ve iç mekanın standart renk olan siyah tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca, renk seçimi ve otomobilde bulunan otopilot özelliği gibi faktörler de ÖTV oranını etkiliyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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