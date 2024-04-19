Son Dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferhisar ilçesinde saat 11:02'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,9 km olarak açıklandı.
Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
Seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü! İşte o görüntüler...
Kredi arayana müjde! Ertelemeli kredi fırsatı
Yatırım uzmanları açıkladı! Altın yatırımcılarının kafası karıştı? En iyi yatırım altın mı? Hangi yatırım daha iyi kazandırıyor?
KAYNAK: Bölge Gündem Haber