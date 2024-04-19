Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!

Intagramda hayatını paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın hayatı Türkiye gündemine oturdu Bunun ardından Polat'ın katıldığı programda "Günde 750 bin TL harcıyorum" diyen, altın tozlu kahvesini yudumlayan ve Polat'ın lüks hayatı MASAK'ın incelemesine takıldı.

KARA PARA AKLAMA VE VERGİ KAÇIRMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklandı.

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

POLAT ÇİFTİNE TAHLİYE!

Dosyayı inceleyen Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verdi."Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma" ve "Yasadışı bahis" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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AVUKATLARI DUYURDU

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya kararı sosyal medya hesabından duyurarak açıklama yaptı.

Kaya, hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.

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