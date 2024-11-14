Tesla indirim mi yapacak? Elon Musk için flaş iddia

Diğer otomobil markaları da Tesla'nın bu açıklamasını izledi.

Tesla kullanıcıları bu ikramiyeyi takdir etti.

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Elon Musk, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisinin olduğu biliniyor.

Musk, Trump'ın zaferinden sonra gölge başkan olarak da bilinen Musk'ın bir jest yapabileceği söyleniyor.

Musk, sürprizleri seven bir isim. Örneğin, başkanlık seçimlerinden önce Tesla dünya çapında bir indirim kampanyası başlatmıştı.