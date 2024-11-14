Taksicilerin korsan isyanı! Hükümetten indirim talep ediyorlar

Gürcistan-Türkiye sınırında çalışan taksiciler, Kemalpaşa ve Sarp Sınır Kapısı'nda artan fiyatlar ve korsan taksicilikten şikayet etti. Taksiciler, masraflarını karşılayamadığı için aktif çalışan taksicilere maaş ve vergi indirimi talep etti.

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KORSAN TAKSİ PROBLEMİ

Sarp Sınır Kapısı'nda çalışan Bülent Balkaya, korsan taksicilerden şikayetçi olduğunu söyledi ve "Kemalpaşa'da Sarp Taksi'de çalışıyorum" dedi. Birincil sorunumuz durak sorunudur. AKP Artvin milletvekili yardımıyla resmi olmasa da geçici olarak bu durağa kavuşabildik, ancak ruhsat sorunumuz hala var. Sarp Sınır Kapısı 1984 yılında açıldığından beri bu sorunumuz devam ediyor. Taksicilere "İyi para kazanıyorlar" diyorlar ama önceki gün Hopa'ya gittim ve aldığım 700 TL ve bakım masraflarıyla lastiğin biri 2 bin 500 TL oldu ve bu da bizi kurtarmıyor" dedi.

KORSANA GÖZ MÜ YUMULUYOR?

Balkaya, "Gürcü taksilerde 'bold' olayı var; uygulama üzerinden korsan taksicilik yapıyorlar, yani Türkiye'deki Uber gibi" dedi. Sarp Sınır Kapısı kaymağını da yiyorlar. Ne vergiler var ne de başka bir şey. Öte yandan, vergilerimizi ödüyoruz. Taksilere binenler, "Arkadaşım" diye hitap ediyor. Biz bunu bölgedeki jandarmaya da bildirdik, ancak jandarma resmi olarak bir şey yapamıyor. Önceki baskılar nedeniyle Gürcü Konsolosluğu, 'Neden araçlarımıza ceza yazıyorsunuz?' diye sordu. Sonuç olarak, korsan taksiciler üzerindeki baskı da azalmıştır. Ama özellikle uçak saatlerinde, korsan taksiler hızlı çalışıyor ve bizim ekmeğimizi yiyorlar. Çalışıp evimize ekmek götürmek için burada bekliyoruz. "Evimde çocuklar ekmek bekliyor ve sigorta yaptırmaya çalışsam da bunu yapamıyorum işte bunlardan dolayı" dedi.