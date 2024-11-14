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Emekli maaşında ilk sinyal geldi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli maaş zam oranını bekliyor. 6 aylık enflasyon kadar zam alırlar. Yılın ilk dört ayında enflasyon %12,06 oldu. Zam, en düşük maaşın altında kalanlar için kök aylığını etkilemez. Şu anda yaklaşık dört milyon emekli bu uygulamadan yararlanıyor. Hükümet, en düşük aylık için bir Meclis düzenlemesi gerekirken ilk sinyali verdi.

Emekli maaşında ilk sinyal geldi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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6 aylık bir zam oranı, emeklilere zam veriyor. Bu oran kök aylıkları etkiler.

Bu rakam, 12 bin 500 liranın altında kalan ve kök aylığı alan kişilerin maaşını tamamlıyor.

Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak.

Şu anda 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

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En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah düzeyi değişmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları hakkında bir açıklama yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana bayram ikramiyeleriyle birlikte en düşük emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır." Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de göz önünde bulundurarak, emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı bütçemiz doğrultusunda sürdüreceğiz." dedi.

EMEKLİ ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın %44 hedefinin tutması durumunda emekliler %14,60 zam alacak.

Hedefin üst bandı olan %46 gerçekleşirse, zam oranı %16,88 olacak.

Kasım ve aralık aylarında enflasyon %2,5 düşerse maaş zammı %17,73 olacak.

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