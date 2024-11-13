Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni karar

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, yasa dışı bahis soruşturmasında savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği için tutuklanmadı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Mhemet Ali Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması kapsamında sorgulandılar. Soruşturma sırasında pazartesi günü 16 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsine karar verildi. Her iki ünlü isim de ev hapsindeydi.

Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam

Gençlerin okulu bırakma yüzdesi artıyor! İşte okul bırakma nedenleri

Şok asgari ücret çıkışı! Kabul edilirse asgari ücrete 2 kez zam gelecek

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, bahis reklamlarını yapmakla ve teşvik etmekle suçlanıyor.

SAVCILIK EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Başsavcılık, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını istedi. Mahkeme bu talebi inceledi ve reddedildi. Bu nedenle, iki ünlü ismin hapsi devam edecek.

Haberin Devamı

Soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı ve hapse atıldı. Tutuklanan isimler arasında ise sosyal medya yıldızları yer alıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, bu fenomenlerin yasa dışı bahisler yaptığı sosyal medya hesaplarına erişimi engellemeyi de talep etti. Savcılığın talebi hakim tarafından incelenecektir.