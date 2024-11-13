2025 takvimi açıklandı! YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM'nin 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun" dedi. Tüm adaylara başarılar diliyorum, dedi. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını belirtti.
Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni karar
Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam
Gençlerin okulu bırakma yüzdesi artıyor! İşte okul bırakma nedenleri
2025 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ersoy, KPSS sınav tarihlerini de açıkladı. Ersoy, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül'de yapılacak ve 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı 13-14 Eylül'de yapılacak."" diye ekledi.