  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. 2025 takvimi açıklandı! YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

2025 takvimi açıklandı! YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Ersoy, KPSS sınavlarının yapılacağı tarihleri de açıkladı.

2025 takvimi açıklandı! YKS ve KPSS tarihleri belli oldu
Yayınlanma:

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM'nin 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun" dedi. Tüm adaylara başarılar diliyorum, dedi. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni kararYasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni karar

Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zamBedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam

Gençlerin okulu bırakma yüzdesi artıyor! İşte okul bırakma nedenleriGençlerin okulu bırakma yüzdesi artıyor! İşte okul bırakma nedenleri

2025 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ersoy, KPSS sınav tarihlerini de açıkladı. Ersoy, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül'de yapılacak ve 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı 13-14 Eylül'de yapılacak."" diye ekledi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Eğitim
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihini açıkladı: İşte ÖSYM'nin sınav takvimi...
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihini açıkladı: İşte ÖSYM'nin sınav takvimi...
Bakan çok net açıkladı: Öğrencilere af geliyor
Bakan çok net açıkladı: Öğrencilere af geliyor
Ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
Ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Yarın öğrencilere son ders zili çalacak
Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Yarın öğrencilere son ders zili çalacak
Burs ve öğrenim kredisi başvuru ne durumda? Burs ve öğrenim kredisi sorgulama
Burs ve öğrenim kredisi başvuru ne durumda? Burs ve öğrenim kredisi sorgulama
LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?
LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?
YDS ne zaman yapılacak? YDS giriş belgesi sorgulama
YDS ne zaman yapılacak? YDS giriş belgesi sorgulama