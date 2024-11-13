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Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam

Milyonlarca insan Ocak ayında yapılacak zamları merakla bekliyor. Bedelli askerlikteki en yüksek artışın, kıdem tazminatından 65 yaş üstü maaşına kadar çok sayıda ödeneğe yüzde 11,45 oranında artması bekleniyor. Bedelli askerlik ücretinin 250 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emekli maaşlarında ve sosyal destek ödemelerinde önemli artışlar bekleniyor. Bu kapsamda, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %11,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %15,45 oranında zam yapılması bekleniyor.

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BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELİYOR

Yılbaşından sonra bedelli askerlik ücreti de gündeme gelecek. Bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının ikinci yarısında 217 bin 871 TL iken, 2025 yılındaki zammın ardından 250 bin TL seviyelerine yaklaşacak.

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Ekonomi
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