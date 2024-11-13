Bedelli askerlik yapmak isteyen hemen başvursun! Bedellik askerlik ücretine dev zam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emekli maaşlarında ve sosyal destek ödemelerinde önemli artışlar bekleniyor. Bu kapsamda, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %11,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %15,45 oranında zam yapılması bekleniyor.

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BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELİYOR



Yılbaşından sonra bedelli askerlik ücreti de gündeme gelecek. Bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının ikinci yarısında 217 bin 871 TL iken, 2025 yılındaki zammın ardından 250 bin TL seviyelerine yaklaşacak.