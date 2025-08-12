Terörsüz Türkiye Komisyonu 3. kez toplandı: Partililerin üye sayısı değişti!

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3'üncü kez bir araya geldi...

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 3'üncü toplantısı başladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yeni üyeleriyle birlikte bugün saat 14:00'te TBMM Tören Salonu'nda, 3. kez tam kadro şekilde toplandı.

PARTİLERİN ÜYE SAYISI DEĞİŞTİ

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısının yeniden hesaplanmasıyla, Kurtulmuş, Komisyon için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi. AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırdı. AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi.

2. TOPLANTI YAKLAŞIK 5,5 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Komisyonun cuma günkü toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılarak sunum yapmıştı. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürmüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Meclis Başkanlığı'ndan söz konusu toplantılara ilişkin yapılan bilgilendirmede, denilmişti.

