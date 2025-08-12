Son dakika! Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu: İşte oranlar...

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.