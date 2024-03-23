Terör saldırısının ardından Rusya’da ulusal yas ilan edildi: Putin, çok sert açıklama yaptı

Hayatta kalanlar, Cumartesi günü yangınların hala yandığı halen devam ettiği söyledi. Konser salonundan kaçmak için bazıları ölü taklidi yaptı.

Rusya’da terör saldırısı: Başkent Moskova’da onlarca ölü ve yüzlerce yaralı…

Silahlı kişilerin Moskova yakınlarındaki konser müdavimlerine ateş açtı. Saldırılardan birinde mekanı ateşe vermesinin ardından en az 150 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

ÜLKE GENELİNDE ULUSAL YAS

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetle birlikte aldığı kararla ulusal yas ilan etti. Ülke genelinde yapılan ulusal yas sonrası yüzlerce Rus vatandaş ölenleri yad etti. Öte yandan Putin, saldırıları çok sert sözlerle eleştirdi. Saldırının arkasında yer alan herkesi cezalandıracaklarını söyleyen Putin şunları söyledi;

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“Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız. Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak. Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı.”

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Saldırılara ilk mesajlardan birini de Türkiye paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya başsağlığı diledi;

“Ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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