Rusya’da terör saldırısı: Başkent Moskova’da onlarca ölü ve yüzlerce yaralı…

Dünya, gece Rusya’da düzenlenen terör saldırısını şaşkınlıkla izledi. Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rusya'nın yıllardır yapılan en kötü terör saldırısı olarak dikkat çekti.

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Rusya’da terör saldırısı: Başkent Moskova’da onlarca ölü ve yüzlerce yaralı…

Resmi olmayan raporlara göre, Moskova'nın eteklerindeki büyük bir konser salonunda savaş çatışmalarında silahlı adamlar ateş açıp patlayıcıları patlattı. İlk belirlemelere göre, en az 40 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

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Fotoğraflar, konser salonu saldırısından videolar çıkarken Crocus Belediye Binası'nın alevler içinde olduğunu ve paniklemiş Ruslar hayatları için kaçarken otomatik silahlardan ateş açan en az dört silahlı adamın olduğunu gösterdi.

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MOSKOVA’DA TERÖR SALDIRISI

Devlet yetkilileri bir terör eylemi olarak soruşturmayı anında başlattı. Hükümet, büyük kamu hizmetlerinin güvenliği artırdıklarını söyledi. Moskova hükümetinin saldırıdan sonraki hafta sonu için tüm kültürel, spor ve diğer kitlesel etkinlikleri iptal etti.

Moskova belediye başkanı Sergei Sobyanin, saldırıyı "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi. Saldırının yaşandığı yere en az 70 ambulans sevk edildi.

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