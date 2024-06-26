TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan kazada, yavaşlayan bir otomobil arkadan gelen otomobillerin birbirine girerek zincirleme kazaya sebep oldu.

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TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan kazada, yavaşlayan bir otomobil arkadan gelen otomobillerin birbirine girerek zincirleme kazaya sebep oldu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobilin sıkışan trafik sebebiyle yavaşlaması sonrası 3 aracın birbirine girdiği kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Çamlıdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, Mesut D. idaresindeki 34 HRA 255 plakalı otomobil, sıkışan trafik sebebiyle yavaşladı. Bu sırada duramayan Musa K. hakimiyetindeki 34 PH 9474 plakalı otomobil, 34 HRA 255 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mustafa T.'nin sürücülüğünü yaptığı 37 ADC 111 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

1'i ÇOCUK 7 YARALI VAR

Kazada sürücü Musa K. ile 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan 3 otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik sebebiyle yavaşladığı sırada kazanın meydana geldiğini söyleyen sürücü Mesut D., "Öndeki araçlar durunca ben de durdum. Arkadaki araç da bana vurdu. Onun arkasında seyreden otomobil de duramayınca bu şekilde kaza meydana geldi" dedi.

TEM'de feci kaza: 3 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var!

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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