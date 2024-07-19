Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı? Tüm detayları sizler için derledik.

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Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesinde bulunan San Pedro de Atacama olduğunu bildirdi.

7,4 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 117 km derinlikte meydana geldi.

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Depremin ardından hiçbir tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar hiç kimse hayatını kaybetti.

Peru'nun güneyindeki Tacna ve Arequipa bölgelerinde deprem paniğe neden oldu.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), depremin potansiyel zararlarını değerlendiriyor.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak koşulların karşılanmadığını açıkladı.

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