Tekirdağ'dan cinnet haberi: 17 yaşındaki genç annesini uykuda bıçakladı!
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki gencin sinir krizi geçirdiği sırada, yatağında uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdüğü ve 3 aile üyesinide yaraladığı ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki gencin sinir krizi geçirdiği sırada, yatağında uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdüğü ve 3 aile üyesinide yaraladığı ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç. annesini öldürdü. Dört aile üyesini yaralayan A.Ç. gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın üçüncü katında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
A.Ç'nin; Babası Murat Ç'yi, alt kattaki amcası Gürcan Ç'yi, yengesi Fatma Ç'yi ve dedesi Celil Ç'yi de bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.
Aile üyelerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi Nilay Ç'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne tedavi altına alınırken Murat Ç, Celil Ç. ve Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen A.Ç. polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Nilay Ç'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber