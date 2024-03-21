Tekirdağ'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak bir yolcu minibüsüne çarpması sonucu 5 kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına neden olan tırın kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı.