Tekirdağ'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 5 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden K.A. idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tır, ışıklı kavşağı döndüğü sırada Vizeden Çerkezköy istikametine seyreden M.K. idaresindeki 59 KS 182 plaklalı Kale Seyahat ait yolcu minibüsü çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Kazada adeta can pazarı yaşandı.
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)