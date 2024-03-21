Market çalışanına kızan öğretmen, kapalılara öfke kusmuştu! O, öğretmen hakkında bir yıla kadar hapis talebi!

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir markette meydana gelen müşteri ve market personeli arasındaki tartışma, müşterinin personele: “Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be” demesiyle adliyeye taşındı.

YAYINLAMA
Google News
Market çalışanına kızan öğretmen, kapalılara öfke kusmuştu! O, öğretmen hakkında bir yıla kadar hapis talebi!

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir tartışma sırasında market görevlisine “Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be” diyen öğretmen hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Olay Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde geçen 3 Mart günü yaşandı. Kozlu Halk Eğitim Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Onur D.’nin babası K.D.; bir market çalışanı Ö.B. ile tartıştı. Tartışmadan haberi olunca market önüne gelen Onur D., olay yerindeki polislerin müdahalesi üzerine uzaklaştırıldığı sırada Ö.B.’ye hitaben “Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi yeter be” diye bağırmaya başladı.

aw167060-03.jpg

TARTIŞMA ANINDA KAPALILARA ÖFKE KUSMUŞTU

Olaydan sonra market çalışanı Ö.B., Onur D.’nin kendisine söylediği sözler nedeniyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Onur D., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, kimsenin siyasi görüşüne veya yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Onur D. hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede; toplanan delillerin değerlendirildiğinde Onur D.’nin Ö.B.’ye karşı söylediği sözlerinin; Ö.B. ile birlikte İslam dininin vecibelerini yerine getirmek isteyen tüm başörtülü kadınlara yönelik olarak benimsedikleri dinin kurallarına uygun bir yaşam sürmelerinden dolayı bu kişileri hedef göstererek alenen tahkirde (aşağılama) bulunduğu yer aldı.

aw167060-02.jpg

Onur D.’nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan Kozlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturmada Onur D.’ye görevinden uzaklaştırma kararı verildi. İdari soruşturma devam ederken Onur D.’nin üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen Şube yönetimi, disiplin kurulu aldığı ihraç kararının onaylanması için genel merkeze iletti.

Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yoldaEmeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda

Binlerce kişiye yüksek kâr vaad ettiler! 100 milyon dolar vurgun yaptılar!Binlerce kişiye yüksek kâr vaad ettiler! 100 milyon dolar vurgun yaptılar!

Uzman isim altın konusunda uyardı! Hatice Kolçak tarih verdiUzman isim altın konusunda uyardı! Hatice Kolçak tarih verdi

Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı
Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı
(YSK) seçmenlerin 31 Mart'ta kullanacağı oy pusulalarını tanıttı!
(YSK) seçmenlerin 31 Mart'ta kullanacağı oy pusulalarını tanıttı!
Tekirdağ'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Tekirdağ'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışık ihlali yapan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kırmızı ışık ihlali yapan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Son Haberler
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?
Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?
Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?
Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?
Hesap açana kredi fırsatı! O banka hesap açana düşük faizli kredi veriyor
Hesap açana kredi fırsatı! O banka hesap açana düşük faizli kredi veriyor
Binlerce kişiye yüksek kâr vaad ettiler! 100 milyon dolar vurgun yaptılar!
Binlerce kişiye yüksek kâr vaad ettiler! 100 milyon dolar vurgun yaptılar!
Alanya iskelesinde alevler gökyüzüne yükseldi! 2 tur teknesi göz göre göre kül oldu!
Alanya iskelesinde alevler gökyüzüne yükseldi! 2 tur teknesi göz göre göre kül oldu!
Çok Okunanlar
CHP'de balya balya para sayma skandalında Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
CHP'de balya balya para sayma skandalında Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda
Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde patlama!
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde patlama!
Böyle aday ve seçim vaadi hiç görülmedi, daha seçilmeden işe koyuldu! ''Seçilemezsem helali hoş olsun''
Böyle aday ve seçim vaadi hiç görülmedi, daha seçilmeden işe koyuldu! ''Seçilemezsem helali hoş olsun''
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...