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Tekirdağda inanılmaz olay: Yediği salatalık turşusundan insan parmağı çıktı!

Tekirdağda inanılmaz olay: Çalıştığı firmada öğlen yemeği yiyen Burhan Yılmaz, salatalık turşusu yediği sırada ağzına sert bir cisim denk geldi. Ağzından çıkardığı madde salatalık turşusu değil, bir insan parmağı olduğunu öğrenince şok oldu.

Tekirdağda inanılmaz olay: Yediği salatalık turşusundan insan parmağı çıktı!
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Tekirdağda inanılmaz olay: Yediği salatalık turşusundan insan parmağı çıktı!

Tekirdağ Çerkezköy'de inanılması güç bir olay meydana geldi. Çalıştığı firmada öğlen yemeği yiyen Burhan Yılmaz, salatalık turşusu yediği sırada ağzına sert bir cisim denk geldi.

Tekirdağda inanılmaz olay: Yediği salatalık turşusundan insan parmağı çıktı!

Ağzından çıkardığı sert cisimin salatalık turşusu değil, bir insan parmağı olduğunu öğrenince şok oldu.

Tekirdağda inanılmaz olay: Yediği salatalık turşusundan insan parmağı çıktı!

Yılmaz, şoku atlatır atlatmaz hastaneye başvurdu. Hastanede incelenen maddenin bir insan parmağı olduğu açıklandı.

''20 gündür süt, çay başka bir şey yiyemiyorum''

Burhan Yılmaz: ''Ağzıma bir kaşık turşu aldım çiğnedim ve dişime sert bir cisim denk geldi. Ağzımdan çıkardığım sıra baktım ki insan parmağı.Titremeye başladım, kustum. sağlık açısından kuşku duyduğum için hemen hastaneye gittim. Raporda zaten yazıyor. Turşunun içinden çıkan insan parmağıdır ve hasta yarısını yemiştir. 20 gündür süt, çay başka bir şey yiyemiyorum. ''

Yaşadığı inanılmaz olay sonucu sürekli kusan ve bir daha hiçbir şey yiyemeyen Yılmaz, sadece sür ve çayla beslenebildiğini açıkladı.

Tekirdağda inanılmaz olay: Yediği salatalık turşusundan insan parmağı çıktı!

Yılmaz, yaşadığı talihsiz olay nedeniyle yemek sitesi hakkında şikayetçi oldu.

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