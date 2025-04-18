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Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...
Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 114

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 214

Altın fiyatları 18 Nisan Cuma yani bugün güne yukarı yönlü seyirde başladı. Özellikle geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında yaşanan geri çekilme sonrasında yeni günle beraber toparlanma başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan haraketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 18 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 314

Altın fiyatları 18 Nisan Cuma yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından faiz artırımı kararı sonrasında yaşanan geri çekilmenin ardından altın yeni güne yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın son iş gününde gözlemlenen hareketlilik sonrasında "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 4 bin 70 lira ve çeyrek altın 6 bin 780 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 414

PİYASLARDA PASKALYA ARASI

Küresel piyasalar Paskalya tatiline çıktı. Borsalar ve emtia tarafında fiyatlamalarda yavaşlamalar başladı.

Altın fiyatları da Paskalya nedeniyle durgun seyrediyor.

ABD'nin ticaret savaşları nedeniyle güçlenen ve tarihi yüksek seviyesine dün ulaşan altın bugün piyasaların büyük kısmının kapalı olması nedeniyle sakin seyrediyor.

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 514

MERKEZ'İN FAİZ KARARI SONRASI GERİ ÇEKİLME VE TOPARLANMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 46'ya yükseltti. Merkez böylece faizi 350 baz puan artırmış oldu. Merkez "Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Yaşanan düşüş sonrası 18 Nisan Cuma yani bugün altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyre geçti.

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 614

POWELL'IN AÇIKLAMASI SONRASI PANİK REKORU

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde açıklamalarda bulundu. Powell, Trump'ın gümrük vergilerinin etkisinin merkez bankasının odağını, özellikle bilanço ile ilgili olarak, 2025 için daha önce belirlediği hedeflerden kaydırmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez bankalarının şu anda "zor bir yerde" olduğunu belirten Powell, yetkilerinin çatışması halinde Fed'in "zor bir yargılama" ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Konuşmasında, mevcut belirsizliğin devam etmesi halinde yatırımcılar için yatırım yapmayı cazip olmaktan çıkarabileceğini belirten ve gümrük vergilerinin diğer sonuçlarından da bahseden Powell, ABD federal borcunun "sürdürülemez bir seviyede olmasa da sürdürülemez bir yolda" olduğu uyarısında bulundu. Yurtiçi ihtiyari harcamaların "küçük" olduğunu ve hükümet borcundan kopuk olduğunu da sözlerine ekledi.

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 714

ONS ALTIN

Ons altın güne 3327 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3326 dolar, en yüksek de 3327 dolar görüldü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem görüyor.

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 814

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın güne 4063 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4063 lira, en yüksek de 4083 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4082 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 4110 liradan alınırken 4173 liradan satılıyor.

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 914

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

6.702,00
6.780,00

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1014

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?

12.958,00
13.072,00

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1114

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?

25.299,85
25.800,24

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 12 1214

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

25.837,00
26.045,00

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 1314

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

20.568,47
20.817,95

Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 14 1414

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

50.072,93
50.866,80

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