Altın şimdi de düşüşe mi geçecek: Faiz kararı sonrası toparlanma! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

POWELL'IN AÇIKLAMASI SONRASI PANİK REKORU

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde açıklamalarda bulundu. Powell, Trump'ın gümrük vergilerinin etkisinin merkez bankasının odağını, özellikle bilanço ile ilgili olarak, 2025 için daha önce belirlediği hedeflerden kaydırmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez bankalarının şu anda "zor bir yerde" olduğunu belirten Powell, yetkilerinin çatışması halinde Fed'in "zor bir yargılama" ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Konuşmasında, mevcut belirsizliğin devam etmesi halinde yatırımcılar için yatırım yapmayı cazip olmaktan çıkarabileceğini belirten ve gümrük vergilerinin diğer sonuçlarından da bahseden Powell, ABD federal borcunun "sürdürülemez bir seviyede olmasa da sürdürülemez bir yolda" olduğu uyarısında bulundu. Yurtiçi ihtiyari harcamaların "küçük" olduğunu ve hükümet borcundan kopuk olduğunu da sözlerine ekledi.