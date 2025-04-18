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  3. CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik organize edilen ancak iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük' operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi...

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik organize edilen ancak iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili 'kamu harcamalarında usulsüzlük' operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi...

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

CHP'li belediyeye 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN 1'İ BAŞKAN YARDIMCISI 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri; Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ile belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B ve belediye personelleri S.K. ile B.B.'nin yanı sıra organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi...

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