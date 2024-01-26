Tekirdağ'da feci olay! Öfkeden gözü kararan baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan baba, oğul henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın sonunda gözü kararan baba eline pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.

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Tekirdağ'da feci olay! Öfkeden gözü kararan baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Tekirdağ Çorlu’da bir çiftlik evinde baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde meydana geldi. Baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı. Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç. pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.’ye ateş açtı.

Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da feci olay! Öfkeden gözü kararan baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu!
Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Ö.Ç.’yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı.

Tekirdağ'da feci olay! Öfkeden gözü kararan baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu!
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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