Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturan vatandaşların arasına dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

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Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturan vatandaşların arasına dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil kahvehanenin önünde oturan vatandaşlara çarptı. 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkiinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kahvenin önünde oturanların arasına daldı. Otomobilin kahvenin önündeki vatandaşlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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