Irak'ın kuzeyinde sıcak dakikalar: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk'ta Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu ile 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.Türk silahlı kuvvetleri teröristlerin nefeslerini kesmeye devam ediyor. Bugün yapılan operasyonda Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

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