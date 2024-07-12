Üzerine yıldırım düşen çoban, o feci anları anlattı, ''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''

Ardahan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Sıraç Recep, sürüsünü otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastane tedavi altına alınan Recep, yaşadığı o anları anlattı.

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Üzerine yıldırım düşen çoban, o feci anları anlattı, ''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''

Ardahan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Sıraç Recep, yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Düşen yıldırımın etkisiyle kıyafetleri yanan çoban, nasıl kurtulduğunu anlattı.

Ardahan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Üzerine yıldırım düşen çoban, o feci anları anlattı, ''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''

Olay, 5 Temmuz akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulakyurt köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanları otlatmak için araziye götüren Sıraç Recep, aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı ve şiddetlenen yağmur nedeniyle hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi olan 37 yaşındaki Emrah Tırpancı'nın da yanına doğru geldiğini gördü. Bu sırada Sırac Recep'in yanına yıldırım düştü ve yaralanıp baygınlık geçirdi. Tırpancı'nın da hafif yaralandığı olayda, Sıraç Recep'in kıyafetleri tutuştu.

Yağan şiddetli yağmurla birlikte kıyafetleri sönen Sırac Recep, bir süre sonra kendisini toparlayan Emrah Tırpancı'nın cep telefonuyla yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep, buradan da Erzurum'a sevk edildi.

Üzerine yıldırım düşen çoban, o feci anları anlattı, ''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''

''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''

Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi devam eden Sıraç Recep vücudunda sadece sol kolunun zarar görmediğini söyledi. Yağan yağmurun hayatını kurtardığını belirten Recep, "Yaylada hayvanları otlatıyordum. Aniden yağmur yağmaya başladı. Sürü sahibi de bize doğru geliyordu. Şemsiyeyi açtım ve hayvanları çadıra getirdiğim sırada büyük bir gürültü ile birlikte dayanılmaz acı hissettim ve bayılmışım. Şemsiyenin altında olduğum için kuru olan kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim. Şu anda vücudumun büyük bir bölümü yanmış durumda ancak sağlık durumum iyi" dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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