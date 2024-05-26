Tek mağlubiyet almıştı: Fenerbahçe ligi yine 2. bitirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligi’nin 38. ve son hafta maçında İstanbulspor’u konuk etti. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, skoru erken gollerle buldu.

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Şampiyonluk için sadece galibiyet yetmeyen Fenerbahçe, Galatasaray’ın mağlup olmasını da bekledi. Ancak Konya’dan istediği sonucu duymayan sarı lacivertililer, ligi 2. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE, LİGİ 6-0’LIK GALİBİYETLE TAMAMLADI

Fenerbahçe, evinde İstanbulspor’u 6-0 yendi. Aldığı galibiyetle 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Golleri; 8. dakikada penaltıdan Dzeko, 15.dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic, 66. dakikada Osayi, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada King kaydetti.

Fenerbahçe normal sezonda sadece 1 kere kaybetmesine rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. 31 galibiyet, 6 beraberlik ile Trendyol Süper Lig’i tamamladı.

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