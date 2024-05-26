2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray oldu: Deplasmanda 24. Şampiyonluk geldi

Trendyol Süper Lig, bugün itibarıyla tamamlandı. Şampiyon ise son haftada belli oldu. Konyaspor deplasmanına lider olarak giden Galatasaray, galibiyet ile dönerek şampiyonluğunu ilan etti.

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2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray oldu: Deplasmanda 24. Şampiyonluk geldi

Ligin son haftasına en yakın rakibinin üç puan önünde giren sarı kırmızılı ekip, sürprize izin vermedi. Ligi 102 puan rekoruyla tamamladı ve şampiyon oldu. Bu şampiyonlukla beraber Galatasaray 24. kez mutlu sona ulaştı.

Son haftaya lider giren Galatasaray, düşme hattında bulunan Konyaspor’da süprize izin vermedi. Bir puanın bile yettiği maçta sarı kırmızılı ekip, 3-1’lik skorla şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, 30. DAKİKADAN SONRA AÇILDI

Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Galatasaray üst üste pozisyonlar buldu. Gol ise 30. dakikada geldi. Icardi gol perdesini açan isim oldu. İlk yarı 1-0 tamamlanırken, ikinci yarıda peş peşe gelen gollerle farkı 3’e çıkardı.

Son dakikalarda ise ev sahibi ekip farkı ikiye indirdi. Tümosan Konyaspor'un tek golü 78. dakikada Louka Prip’ten geldi. İşte Galatasaray’ın son 5 şampiyonluğu;

  • 2014-15 | Hamza Hamzaoğlu
  • 2017-18 | Fatih Terim
  • 2018-19 | Fatih Terim
  • 2022-23 | Okan Buruk
  • 2023-24 | Okan Buruk

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