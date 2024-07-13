İnternetim neden yavaş? İnternet hızını arttırma yöntemleri

İngiliz Dailymail gazetesinde yayınlanan bir habere göre, mikrodalga fırınlar ve Wi-Fi yönlendiriciler 2,4 GHz radyo frekansında çalışıyor. Mikrodalgalar bu dalgaları yiyecekleri ısıtmak için kullanırken, Wi-Fi yönlendiriciler veri göndermek için bunlara güvenir.

Mikrodalga kullanıldığında, bu uyumsuzluk Wi-Fi hızını yavaşlatabilir, ancak bu, yiyeceklerinizin ısınmasını etkilemez.

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Mikrodalga fırınlar, enerjilerini cihazın içine odaklamak için tasarlanmıştır, bu nedenle teorik olarak Wi-Fi ile bağlantı kurmamaları gerekir; ancak bazen enerji kaçakları meydana gelir.

Bu, en pahalı modellerde bile olabilir. Mikrodalga fırınlar ve Wi-Fi birbirini etkileyebilir, ancak farkında olmayabilirsiniz.

Mikrodalga fırın enerji sızdırma yeteneğine sahiptir. Büyük üreticilerin mikrodalgaları, daha az bilinen markaların mikrodalgalarıyla aynı kalitede üretilmez. Bununla birlikte, pahalı mikrodalga fırınlarda bile zaman içinde sızıntılar meydana gelebilir."

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Teknoloji uzmanları, bu sızıntıdan kurtulmanın bir yolunu bulduklarını söylüyor. English modemi mutfaktan uzaklaştırmayı veya frekansı yükseltmeyi öneriyor:

Mikrodalga fırından modemi çıkarmak kesin bir artı olsa da, kurulum açısından herkes için uygun olmayabilir. Modeminizin 5GHz bandı varsa, onu yükseltmek iyi bir fikir olabilir. Bu, mikrodalgaların cihazınızı bozma olasılığını azaltır.

Dailymail gazetesi, aynalar, çok büyük ev eşyaları, bluetooth cihazları, akvaryumlar ve kablosuz telefonların internet hızını etkileyebileceğini yazdı.