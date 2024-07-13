Selçuk Geçer yatırımcıyı üzecek! O tarihten sonra düşüşe hazır olun

Türkiye'nin ünlü ekonomistlerinden Selçuk Geçer, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken bu yatırım aracındaki büyük felaketi açıkladı. Merkez Bankası faiz kararının ardından 3 ay boyunca dolar kuru sabit kalmıştı. Birçok yatırımcı bu dönemde TL varlıklarına yöneldi.

TL varlıkları değer kazandı, dolar değersiz kaldı. Merkez Bankası, enflasyon ve kur artışı ile mücadele etmek için politika faizini yüzde elli seviyesine çıkarmış ve ardından sabit tutmuştu. Faiz kararının ardından dolar kuru rekor bir artış göstermeden 32 TL seviyelerinde kaldı.

Son günlerde Türkiye'deki enflasyon baz etkisiyle düşmeye başladı. Ekonomik politikaların hem kur hem de enflasyonla mücadelede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Geleceğe dair beklentiler ise belirsiz.

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Mevcut ekonomik politikaların felakete yol açabileceğini söyleyen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, geçmişte yaşananları örnek gösterdi.

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Bu programın aynısı geçmişte ağır sonuçlar doğurmuştu, diyor Geçer. Bu benim görüşüme göre ekonomik bir program değildir. 1994 yılında yürürlüğe giren politika ile şimdiki politika aynı. 2001'deki ekonomik kriz de aynı dönemde meydana geldi.

1994 yılında 8 bin TL olan kur, şimdi 1,6 milyona yükseldi. TL'nin yaklaşık 200 kat değer kaybettiği görülüyordu. Kurunun sabit kalmasını sağlamaya çalışırken bu sonuçlarla karşılaştığını söyledi.

Serbest piyasada dolar 32,9030 liradan satılıyor. Euro'nun fiyatı ise 35,6040 liradan satılıyor ve 35,6060 liradan satılıyor. Dün, doların satış fiyatı 32,9130 lira ve euronun satış fiyatı 35,6160 liraydı.