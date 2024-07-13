Bir zamda içkiye geliyor! Temmuz alkol fiyatları

Şarap, viski, tekila, cin, bira ve votka fiyatlarına zam geliyor. Temmuz alkol fiyatları ile alakalı son detayları sizler için derledik. Rakı ve diğer alkol türleri ne kadar olacak?

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Bir zamda içkiye geliyor! Temmuz alkol fiyatları

Geçtiğimiz hafta alkollü içki ve sigara üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gelen altı aylık ÜFE verileri sonrası artırıldı. Bu vergi artışı, alkol ve sigara fiyatlarını yükseltti.

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Çeşitli markalar fiyatları yükseltirken, Biricik grubuna ait şaraplar en son zamdan etkilendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabında fiyatların yüzde yirmi arttığını açıkladı.

Erol Dündar, Lafiella grubuna ait cin, şarap, tekila ve viski fiyatlarının arttığını açıkladı. Ek olarak Dündar, grubun en ucuz 50 cc birasının 70 TL olduğunu ve salı günü biraya zam yapılacağını açıkladı.

Bu hafta alkollü içeceklere adeta zam geldi. Pazartesi günü, diğer alkol türlerinin fiyatlarına da zam yapılacağı duyuruldu. Tüketiciler, alkol ve sigara ürünlerindeki sürekli fiyat artışları yakından takip ediyor.

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