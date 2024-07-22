Çanakkale Ezine'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi, deprem İstanbuldan'da hissedildi

AFAD son dakika duyurusu ile Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği deprem çevre iller ve İstanbul'dan da hissedildi.

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Çanakkale Ezine'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi, deprem İstanbuldan'da hissedildi

Son Dakika haberleri: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17,39'da gerçekleşen deprem yerin 10,23 kilometre derinliğinde meydana geldi.


"An itibariyle olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay, depreme ilişkin sosyal medya hesabından son durumu paylaştı.

Saha taramalarına başlandığını belirten Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz" dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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