Çanakkale Ezine'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi, deprem İstanbuldan'da hissedildi

Son Dakika haberleri: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17,39'da gerçekleşen deprem yerin 10,23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikay, depreme ilişkin sosyal medya hesabından son durumu paylaştı.

Saha taramalarına başlandığını belirten Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz" dedi.

Çanakkale Ezine’de 4️⃣,7️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.



Gelişmeleri yakından takip… pic.twitter.com/wdmmC89kJC