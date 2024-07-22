Now haber spikeri Gülbin Tosun haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanma tehdidi yaptı

Now haber spikeri Gülbin Tosun, haddini aşarak meclisten sosyal medya hesabından sokak köpeği yasasının geçmemesi için halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ayaklanmaya çağırdı.

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Now haber spikeri Gülbin Tosun haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanma tehdidi yaptı

AK Parti tarafından hazırlanan ve sayıları kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan sahipsiz hayvanlarla ilgili 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken kamuoyundaki tartışmalar da sürüyor. 'Köpek' tartışmasına son dahil olan isim ise Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun oldu.

ERDOĞANA KARŞI AYAKLANMA DEHDİDİ YAPTI

Gülbin Tosun sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak onlarca çocuğun canına mal olan 'köpek' terörü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik adeta bir tehdit açıklamasında bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, 'ayaklanma' tehdidi yaptı.

Tosun "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" ifadelerini kullandı.

Now haber spikeri Gülbin Tosun haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanma tehdidi yaptı

Paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı da etiketleyen Gülbin Tosun "Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize" yazdı.

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VATANDAŞLARDAN TOSUNA TEPKİ YAĞDI

Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'ayaklanma' içeren skandal paylaşımına vatandaşlar tepki yağdı.. Tosun'un X'teki söz konusu paylaşımına binlerce yorum yapan vatandaşlar, Türkiye'nin huzur ve refahı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlere çok sert tepki gösterdi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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