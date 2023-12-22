Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!

Tekirdağ merkezli 3 ilde yapılan kamu personellerine yönelik rüşvet operasyonunda toplam 8 kişi gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Tekirdağ merkezli Kırklareli ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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