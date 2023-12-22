Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!

Ataşehir'de emniyet şeridinde park halindeki aracın içinde bulunan şahıs uyuyor sanıldı, uzun süre aynı yerde kalınca vatandaşların yanına gidip baktığında ölü olduğu ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!

Ataşehir'de park halindeki bir aracın içinde kalp krizi geçirerek vefat eden bir erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre Z.U.U. hakimiyetindeki şahıs 34 YM 2552 plakalı aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti.

Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!

Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. Araç içerisinde ölen Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!

Halı saha maçında şiddet! Spor değil yumruklar konuştu!Halı saha maçında şiddet! Spor değil yumruklar konuştu!

Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!

Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’daDerbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da

Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldüKahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldü

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Fatih Terim Fonu" davasında mağdur sayısı artıkça artıyor! Rakam bakın kaça yükseldi!
"Fatih Terim Fonu" davasında mağdur sayısı artıkça artıyor! Rakam bakın kaça yükseldi!
Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!
Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!
LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!
LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!
Tanıştığı arkadaşları tarafından evine davet edilen genç kızın başına gelmeyen kalmadı!
Tanıştığı arkadaşları tarafından evine davet edilen genç kızın başına gelmeyen kalmadı!
Son Haberler
Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım
Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!
Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?
Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!
Sıra Karadeniz'de mi? Uzmanlar dikkat çekti, En tehlikeli ve en aktif fay!
Sıra Karadeniz'de mi? Uzmanlar dikkat çekti, En tehlikeli ve en aktif fay!
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Halı saha maçında şiddet! Spor değil yumruklar konuştu!
Halı saha maçında şiddet! Spor değil yumruklar konuştu!
Kars'taki soğuk hava baraj gölünü buz pistine çevirdi!
Kars'taki soğuk hava baraj gölünü buz pistine çevirdi!
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor