Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5. katta tamir için gelen usta asansörün montajı sırasında dengesini kaybedip bir anda asansörün boşluğuna düşerek feci şekilde yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen asansör ustası hayatını kaybetti.
Tekirdağ Çerkezköy’de bir apartman inşaatının 5’inci katında asansör montajı yaptığı esnada dengesini kaybeden asansör ustası Şeref Çolaker, 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çolaker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi.

Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

İddiaya göre apartman inşaatında asansör montajı yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybederek 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Şeref Çolaker’in asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşı durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Şeref Çolaker itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartıldı. İlk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çolaker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?

Sıra Karadeniz'de mi? Uzmanlar dikkat çekti, En tehlikeli ve en aktif fay!Sıra Karadeniz'de mi? Uzmanlar dikkat çekti, En tehlikeli ve en aktif fay!

Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!

Ardahan'da arabalara battaniyeli önlem! Araçlarını böyle koruyorlar!Ardahan'da arabalara battaniyeli önlem! Araçlarını böyle koruyorlar!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Fatih Terim Fonu" davasında mağdur sayısı artıkça artıyor! Rakam bakın kaça yükseldi!
"Fatih Terim Fonu" davasında mağdur sayısı artıkça artıyor! Rakam bakın kaça yükseldi!
Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!
Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!
LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!
LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!
Tanıştığı arkadaşları tarafından evine davet edilen genç kızın başına gelmeyen kalmadı!
Tanıştığı arkadaşları tarafından evine davet edilen genç kızın başına gelmeyen kalmadı!
Son Haberler
Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım
Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı: Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!
Asansör boşluğuna düşen usta feci şekilde can verdi!
Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?
Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Tapuda rüşvet suçundan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi!
Sıra Karadeniz'de mi? Uzmanlar dikkat çekti, En tehlikeli ve en aktif fay!
Sıra Karadeniz'de mi? Uzmanlar dikkat çekti, En tehlikeli ve en aktif fay!
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!
Aracında uyuyor gibi görünüyordu, ölü olduğu ortaya çıktı!
Halı saha maçında şiddet! Spor değil yumruklar konuştu!
Halı saha maçında şiddet! Spor değil yumruklar konuştu!
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor