Engin Polat Pembe Oda talebinde bulundu! Pembe oda nedir?

Cezaevine girdikten on bir gün sonra Marmara Cezaevi'nden Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakil edilen Engin Polat, bu süreçte sessiz kalan eşi Dilan Polat ile görüşmek için Pembe Oda istedi. Pembe Oda talebinin kabul edilmesi için Polat'ın cezaevinde üç ay geçirmesi ve hapishane kurallarına uyması gerekiyor. Polat'ın talebinin daha sonra kabul edilebilir olup olmadığı merak konusu oldu.

Pembe Oda Nedir?

Cezaevi Pembe Oda eş ziyaretleri, mahpusların resmi nikahlı eşleriyle belirli aralıklarla birkaç saat veya gün boyunca yalnız kalabilmelerine ve cinsel ilişki kurabilmelerine izin veren özel bir ziyaret türüdür.

Türkiye'de, Ceza İnfaz Kanunu'nun 51/3-a maddesi, evli hükümlülerin, ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın üç saatten yirmi dört saate kadar olan sürelerde eşleriyle mahrem bir şekilde görüşmelerine izin verir.