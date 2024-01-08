Tankerden sızan gaz akaryakıt istasyonunda panik yarattı!

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda dolum yaparken tankerden biranda sızan gaz yürekleri ağıza getirdi. Kısa sürede müdahale edilerek, tanker faciası önlendi

YAYINLAMA
Google News
Tankerden sızan gaz akaryakıt istasyonunda panik yarattı!

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan tankerde gaz sızıntısı meydana geldi. Kısa süre içerisinde ekiplerin müdahale ettiği olayda faciadan dönüldü.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi, Ankara Ayaş yolu istikametinde bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan LPG tankerinde sızıntı olduğu fark edildi. Saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, akaryakıt personeli sızıntıyı fark ederek polis ve itfaiyeye haber verdi.

Tankerden sızan gaz akaryakıt istasyonunda panik yarattı!

YÜREKLER AĞIZA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gaz kaçağı olan tankeri güvenlik tedbiri alarak yakınlarda bulunan boş bir araziye taşıdı. Tanker ve akaryakıt istasyonuna köpükle ekipler tarafından müdahale edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken, istasyonda temizlik çalışmaları nedeniyle bir süre hizmet verilmedi.

Tankerden sızan gaz akaryakıt istasyonunda panik yarattı!

AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyorAKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor

Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadıCinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı

Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilirCep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir

Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!
6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!
İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!
İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!
İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu
İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu
Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!
Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!
Son Haberler
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!
Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Çok Okunanlar
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!
Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!
Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!
Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır