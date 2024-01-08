AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor

AKOM’dan İstanbul için arka arkaya uyarılar geliyor. Mega kente kar yağacak tarih açıklandı.

YAYINLAMA
Google News
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan bölgelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Ege kıyısında, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat bölgelerinde, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerinde pus ve sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde çığ riski vardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak, ancak yarın gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece düşüş bekleniyor. Yarın gece saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) rüzgar bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek bölgelerine kar ve karla karışık yağmur uyarısı verdi. İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte de sağanak yağmur geçecek.

16 Ocak'a kadar İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar ise mevsim normalleri civarında olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında yaklaşık 12 bin çalışan ve 3 binden fazla iş makinesi kullanacak.

İBB depolarında buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuz da mevcuttur. İşletme Bakanlığı, kış çalışmaları sırasında ilçe belediyelerine toplamda 60 bin ton tuz sağlayacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, sorumlu yol ağındaki 4 bin 23 kilometrelik alanda 637 müdahale noktasında hazır bekleyecekler. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi çalışacak, ana arterler ve çevre yollarda ise 44 çekici çalışacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum seçim çalışmalarına hızlı başladı! "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız"
Murat Kurum seçim çalışmalarına hızlı başladı! "İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız"
Emekli müjde bekliyor! En düşük emekli maaşı arttırılıyor mu?
Emekli müjde bekliyor! En düşük emekli maaşı arttırılıyor mu?
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı, AFAD'dan açıklama var!
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı, AFAD'dan açıklama var!
Son Haberler
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor
AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor
Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı
Cinsiyet değiştirmişti! Süper minisini gören inanamadı
Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir
Cep telefonunuzu bu şekilde şarj ediyorsanız aman dikkat! Uzmanı uyardı: Bomba gibi patlayabilir
Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!
Uzmanlar dikkat çekti! Bu belirtileri sakın hafife almayın!
Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Çok Okunanlar
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!
Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!
SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? % 50 zam gelecek mi?
SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? % 50 zam gelecek mi?
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer 36 Osmanlı padişahının gerçekçi portreleri çok farklıymış
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer 36 Osmanlı padişahının gerçekçi portreleri çok farklıymış
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır