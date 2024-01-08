AKOM’dan İstanbul için kar alarmı! Kış şimdi başlıyor

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan bölgelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Ege kıyısında, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat bölgelerinde, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerinde pus ve sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde çığ riski vardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak, ancak yarın gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece düşüş bekleniyor. Yarın gece saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) rüzgar bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek bölgelerine kar ve karla karışık yağmur uyarısı verdi. İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte de sağanak yağmur geçecek.

16 Ocak'a kadar İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar ise mevsim normalleri civarında olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında yaklaşık 12 bin çalışan ve 3 binden fazla iş makinesi kullanacak.

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İBB depolarında buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuz da mevcuttur. İşletme Bakanlığı, kış çalışmaları sırasında ilçe belediyelerine toplamda 60 bin ton tuz sağlayacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, sorumlu yol ağındaki 4 bin 23 kilometrelik alanda 637 müdahale noktasında hazır bekleyecekler. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi çalışacak, ana arterler ve çevre yollarda ise 44 çekici çalışacak.